İzmit Çukurbağ Mahallesi Adil Çelik Sokak adresinde ikamet eden nakliye işleri ile uğraşan Mehmet Tevfik Kaya (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Mehmet Tevfik Kaya’nın cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.