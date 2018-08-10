İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden eski fırıncılardan merhum Mustafa Sarı’nın eşi Nazmiye Sarı (82) yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nazmiye Sarı’nın cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.