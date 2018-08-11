Elmas Nurten Ayhan
İzmit Cedit Mahalllesi İncir Sokak adresinde ikamet eden inşaat işçisi merhum Hamdi Ayhan’ın eşi Elmas Nurten Ayhan (97) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Elmas Nurten Ayhan’ın cenazesi Döngel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığında toprağa verildi.
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