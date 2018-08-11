Halil İbrahim Sezgi
İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden Halil İbrahim Sezgi (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Halili İbrahim Sezgi’nin cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz