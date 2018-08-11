İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden Halil İbrahim Sezgi (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Halili İbrahim Sezgi’nin cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.