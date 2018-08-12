İzmit Orhan Mahallesinde ikamet eden Gülsen Yalçınkaya (62) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Gülsen Yalçınkaya’nın cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.