Kayhan İpek
Kartepe Köseköy’de ikamet eden SSK emeklisi Kayhan İpek (63) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kayhan İpek’in cenazesi Köseköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz