Kartepe Köseköy’de ikamet eden SSK emeklisi Kayhan İpek (63) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kayhan İpek’in cenazesi Köseköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.