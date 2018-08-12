İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden Kocaeli Eski İl Kültür Müdürü ve Arke Organizasyonun sahibi Birgül Bilger’in annesi Nermin Bilger (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nermin Bilger’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.