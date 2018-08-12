Nermin Bilger
İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden Kocaeli Eski İl Kültür Müdürü ve Arke Organizasyonun sahibi Birgül Bilger’in annesi Nermin Bilger (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nermin Bilger’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz