İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sk. No 18’de ikamet eden emekli astsubay merhum Hakan Özşen’in eşi Birsen Özşen (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Birsen Özşen’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.