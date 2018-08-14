İzmit’te Olbia ve Barkod isimli kafelerin sahibi olan İlkay Güneş'in babası Hamdi Güneş (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hamdi Güneş’in cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.