İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden ve Almanya'dan işçi emeklisi olan Taner Uysal (67) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Taner Uysal’ın cenazesi Yeni Cuma Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.