İrfan Dinçer
İzmit Şirintepe Mahallesi Karan Sokak Şirinçınar Yapı Kooperatifi adresinde ikamet eden lahmacun ve kebap ustası İrfan Dinçer (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. İrfan Dinçer’in cenazesi İzmit’e bağlı Horuzum Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz