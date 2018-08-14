İzmit Şirintepe Mahallesi Karan Sokak Şirinçınar Yapı Kooperatifi adresinde ikamet eden lahmacun ve kebap ustası İrfan Dinçer (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. İrfan Dinçer’in cenazesi İzmit’e bağlı Horuzum Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.