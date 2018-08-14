İzmit Gültepe Mahallesinde ikamet eden Hasan Kazancı ile Nurdane Kulaksız çiftinin çocukları olan Serkan Kulaksız (18) vefat etti. 3 aylıkken havale geçiren ve yatalak olarak yaşamını sürdüren Serkan Kazancı bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Serkan Kazancı’nın cenazesi Gültepe Hicret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.