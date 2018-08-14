Kocaeli\u2019de ya\u015fayan i\u015f\u00e7i emeklisi \u015eavki Karada\u011f (88) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 \u00e7ocuk babas\u0131 olan \u015eavki Karada\u011f\u2019\u0131n cenazesi \u0130stanbul Karaca Ahmet Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz