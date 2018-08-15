İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ayçiçeği Sokak adresinde ikamet eden merhum Çiftçi Ahmet Çeliker’in eşi Sebahat Çeliker (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sebahat Çeliker’in cenazesi, Fevziye Cami’inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.