Sebahat Çeliker
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ayçiçeği Sokak adresinde ikamet eden merhum Çiftçi Ahmet Çeliker’in eşi Sebahat Çeliker (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sebahat Çeliker’in cenazesi, Fevziye Cami’inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz