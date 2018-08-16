Emine Aktaş
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak Emir Apartmanı adresinde ikamet eden Biyofizik Mühendisi Emine Aktaş (56) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Emine Aktaş'ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığına defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz