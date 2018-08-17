İzmit’e bağlı Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Cemal Tömardur (75) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cemal Tömardur’un cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.