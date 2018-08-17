İzmit Bekirdere Mahallesi Tel Sokak adresinde ikamet eden merhum aşçı Sabahattin Ayçiçek’in eşi Nefise Ayçiçek (59) romatizma rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Nefise Ayçiçek’in cenazesi Elmacık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Köy Mezarlığında toprağa verildi.