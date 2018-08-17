Nefise Ayçiçek
İzmit Bekirdere Mahallesi Tel Sokak adresinde ikamet eden merhum aşçı Sabahattin Ayçiçek’in eşi Nefise Ayçiçek (59) romatizma rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Nefise Ayçiçek’in cenazesi Elmacık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz