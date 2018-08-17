Hürrem Karamehmetoğlu
İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak adresinde ikamet eden merhum müteahhit Mehmet Karamehmetoğlu’nun eşi Hürrem Karamehmetoğlu (81) şeker koması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hürrem Karamehmetoğlu’nun cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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