İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak adresinde ikamet eden merhum müteahhit Mehmet Karamehmetoğlu’nun eşi Hürrem Karamehmetoğlu (81) şeker koması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hürrem Karamehmetoğlu’nun cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.