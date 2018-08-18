İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi Adminder Altun’un eşi Altun Altun (83) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Altun Altun’un cenazesi Yuvam Akarca Tepebaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.