İzmit Hacı Hasan Mahallesi Eker Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Numan Özdayıoğlu (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Numan Özdayıoğlu’nun cenazesi Hacı Ayvaz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.