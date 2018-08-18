Mehmet Numan Özdayıoğlu
İzmit Hacı Hasan Mahallesi Eker Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Numan Özdayıoğlu (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Numan Özdayıoğlu’nun cenazesi Hacı Ayvaz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz