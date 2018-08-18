İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak adresinde ikamet eden merhum çiftçi emeklisi Salih Yıldız’ın eşi İpek Yıldız (79) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan İpek Yıldız’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.