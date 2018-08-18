İzmit Bekirdere Mahallesi Ayhan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Eyyüp Gürel (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Eyyüp Gürel’in cenazesi Aksakallar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksakallar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.