İzmit Cedit Mahallesi Mimoza Apartmanı No.6 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan, bekar Burhan Özman(60)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Karatepe Mezarlığında toprağa verildi.