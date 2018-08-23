Nuran Karadeniz
İzmit Hatipköy Mahallesi Hatipköy Caddesi No.146 adresinde ikamet eden fabrika işçisi Beşir Karadeniz’in eşi, 1 çocuk annesi Nuran Karadeniz(40) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hatipköy Camiinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz