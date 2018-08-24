Hanife Özdemir
İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak No.69 adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum Ahmet Özdemir’in eşi, 7 çocuk annesi Hanife Özdemir(80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Başaran Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz