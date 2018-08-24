Necati Akçay
İzmit Yeşilova Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No.52 adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi, 8 çocuk babası Necati Akçay(82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Üğümce Köy Camiinden alınarak Üğümce Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz