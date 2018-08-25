İzmit Gündoğdu Mahallesi Selanmik Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf İsmail Düzgün (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Düzgün’ün cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.