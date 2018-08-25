Kandıra Ahmethacılar Köyü Hasan Fakılar Mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Altıntaş (74) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Mustafa Altıntaş’ın cenazesi Hasan Fakılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmethacılar Mezarlığında toprağa verildi.