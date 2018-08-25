Saime Dinçer
İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkisinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Dinçer’in eşi Saime Dinçer (83) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Saime Dinçer’in cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz