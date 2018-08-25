İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkisinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Dinçer’in eşi Saime Dinçer (83) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Saime Dinçer’in cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.