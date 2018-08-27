Ayşe Açıkgöz
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ömer Açıkgöz’ün eşi Ayşe Açıkgöz (75) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Açıkgöz’ün cenazesi Akçaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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