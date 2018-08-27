İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Mirali Ondan’ın eşi Sevgi Ondan (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevgi Ondan’ın cenazesi Kanlıbağ Hacıbahar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.