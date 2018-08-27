Sevgi Ondan
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Mirali Ondan’ın eşi Sevgi Ondan (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevgi Ondan’ın cenazesi Kanlıbağ Hacıbahar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz