Pembe Yeftin
İzmit Yeşilova Mahallesi Irmak Sokak adresinde ikamet eden İSU’dan emekli merhum İsmail Yeftin’in eşi Pembe Yeftin (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Pembe Yeftin’in cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nebihoca Mezarlığında toprağa verildi.
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