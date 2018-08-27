İzmit Yeşilova Mahallesi Irmak Sokak adresinde ikamet eden İSU’dan emekli merhum İsmail Yeftin’in eşi Pembe Yeftin (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Pembe Yeftin’in cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nebihoca Mezarlığında toprağa verildi.