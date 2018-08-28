İzmit 28 Haziran Mahallesi Dumanlı Sokak adresinde ikamet eden PTT’den emekli merhum Abbas Akyalçın’ın eşi Fatma Akyalçın (79) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Akyalçın’ın cenazesi Fatih Mahallesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alınarak Topluca Mezarlığında toprağa verildi.