Fatma Akyalçın
İzmit 28 Haziran Mahallesi Dumanlı Sokak adresinde ikamet eden PTT’den emekli merhum Abbas Akyalçın’ın eşi Fatma Akyalçın (79) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Akyalçın’ın cenazesi Fatih Mahallesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alınarak Topluca Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz