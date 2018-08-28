İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi 64. Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası İskender Kavşut (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan İskender Kavşut’un cenazesi Edebali Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.