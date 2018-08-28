Kazım Akçay
İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Umutkent Sitesi B.3 Blok adresinde ikamet eden MHP eski İzmit İlçe başkanı, eski terzilerden, İsmail Akçay, Şükran Akçay, Şule Akçay’ın babaları, Şeref Akçay, Mebrüke Akçay, Şeref Akçay’ın abileri olan Kazım Akçay (79) şeker hatalığı nedeniyle vefat etti. Akçay’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz