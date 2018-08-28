İzmit Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak adresinde ikamet eden İGSAŞ’tan emekli merhum Adem Taneli’nin eşi Hayriye Taneli (71) siroz hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Taneli’nin cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.