Mehmet Çetin
Başiskele Karşıyaka Kabataş Sokak No.3 D.4 adresinde ikamet eden Serbest işçi olarak çalışan bekar Mehmet Çetin(61) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenimahalle Camiinden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz