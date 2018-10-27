Başiskele Karşıyaka Kabataş Sokak No.3 D.4 adresinde ikamet eden Serbest işçi olarak çalışan bekar Mehmet Çetin(61) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenimahalle Camiinden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.