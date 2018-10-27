Necla Gerçek
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu Ekas Sahil Sitesi B.Blok No.3/6 adresinde ikamet eden emekli memur Merhum Hüseyin Gerçek’in eşi, 3 çocuk annesi Necla Gerçek(85) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz