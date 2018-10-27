Feyyaz Özen
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Ray Sokak Soğucak Evleri No.1C/9 adresinde ikamet eden kalite kontrolcü 1 çocuk babası Feyyaz Özen(58) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz