Aşır Aslan
İzmit Bekirdere Mahallesi Şehit İskender Ercan Sokak No.2.1.3 adresinde ikamet eden emekli işçi, 3 çocuk babası Aşır Aslan(75) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Başaran Camiinden alınarak Murat Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz