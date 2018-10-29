İzmit Zincirlikuyu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yenişehir Mahallesi Kanal Sokak üzerinde ikamet eden evli 4 çocuk babası İşçi emeklisi Nihat Örs(81) vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden Örs’ün cenazesi Zincirli Kuyu Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.