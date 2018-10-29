İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi Kanal Caddesi üzerinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Kadir Yavaşoğlu’nun 4 çocuk annesi olan eşi Nebahat Yavaşoğlu(83)vefat etti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Nebahat Yavaşoğlu’nun cenazesi Gültepe Hicret Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.