İzmit Yeşilova Mahallesi Zirve Sokakta ikamet eden evli ve 7 çocuk babası İzmit Belediyesinden emekli Mehmet Emin Orak(84) vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden Orak’ın cenazesi Baoğaziçi Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Tavşantepe Mezalığında toprağa verildi.