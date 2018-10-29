Mehmet Emin Orak
İzmit Yeşilova Mahallesi Zirve Sokakta ikamet eden evli ve 7 çocuk babası İzmit Belediyesinden emekli Mehmet Emin Orak(84) vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden Orak’ın cenazesi Baoğaziçi Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Tavşantepe Mezalığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz