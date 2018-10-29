Derince Çavuşlu Mahallesi Cancılar mevkiinde ikamet eden evli ve 5 çocuk babası çiftçi Hayrettin Özdemir(75), vefat etti. KOAH rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Özdemir’in cenazesi Derince Çancılar Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Çancılar Mezarlığında toprağa verildi.