İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Yusuf Şen Sokak üzerinde ikamet eden emekli diş teknisyeni evli ve 2 çocuk babası Ali Mert(80) vefat etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Ali Mert’in cenazesi Fevziye Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.