Ali Mert
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Yusuf Şen Sokak üzerinde ikamet eden emekli diş teknisyeni evli ve 2 çocuk babası Ali Mert(80) vefat etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Ali Mert’in cenazesi Fevziye Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz