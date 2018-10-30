İzmit Cedit Mahallesi Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden boru fabrikasından emekli 17 yıldır CHP İzmit Belediyesi Meclis üyesi ve aktif delege olan Ali Rıza Kocatürk (88) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Rıza Kocatürk’ün cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.