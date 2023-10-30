Gebze Arapçeşme Mahallesi .Ş.Oktay Kaya Caddesi No:83’de ikamet eden Çaykur Fabrikası’ndan emekli Kazım Kodalak (78) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. 8 çocuk babası Kazım Kodalak’ın cenazesi Gebze Fatih Sultan Mehmet Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi