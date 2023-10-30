Kartepe Ataşehir Mahallesi Atakent Sokak N0:14’de ikamet eden Beşiktaş Belediyesi’nden emekli Kadir Metin(69) kan kanseri sebebi ile vefat etti. 4 çocuk babası Kadir Metin’in cenazesi Sultan Abdülhamit Han Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.