Tafide Özyılmaz
İzmit Gedikli Mahallesi Kabakçı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli memur merhum Muzaffer Özyılmaz’ın eşi Tafide Özyılmaz (84) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Tafide Özyılmaz’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.
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