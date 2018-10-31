İzmit Gedikli Mahallesi Kabakçı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli memur merhum Muzaffer Özyılmaz’ın eşi Tafide Özyılmaz (84) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Tafide Özyılmaz’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.