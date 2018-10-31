Mehri Pençedemir
İzmit Kemal Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden emekli Jandarma Albay merhum Esat Pençedemir’in eşi Mehri Pençedemir (90) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mehri Pençedemir’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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